Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht in Runde drei der Tennis-French-Open. Der 24-Jährige besiegte den Griechen Stefanos Tsitsipas am Donnerstag in einem am Vortag wegen Dunkelheit nach drei Sätzen abgebrochenen Zweitrundenmatch nach 2:40 Stunden und konzentrierter Leistung 6:2,2:6,6:4,6:4. Um das Achtelfinale spielt Thiem am Freitag gegen den Italiener Matteo Berrettini (22/ATP-96.).