Thierry Henry neuer AS-Monaco-Trainer

Der frühere französische Fußball-Star Thierry Henry ist am Samstag als neuer Trainer von AS Monaco verpflichtet worden. Der einstige Welt- und Europameister, der bis Freitag Assistenztrainer des WM-Dritten Belgien gewesen war, erhielt einen Vertrag bis Sommer 2021, wie der Club aus der französischen Ligue 1 mitteilte.

Henry hatte seine Profikarriere einst Mitte der 1990er-Jahre bei Monaco gestartet. „Ich bin sehr glücklich, zurück zu AS Monaco zu kommen und extrem bestrebt, die kommenden Herausforderungen anzunehmen“, wurde Henry in der Club-Mitteilung zitiert. „Ich kann es nicht erwarten, die Spieler zu treffen, um mit ihnen die Zusammenarbeit aufzunehmen.“

bezahlte Anzeige

Der 41-Jährige folgt beim derzeit in der Liga nur auf Platz 18 liegenden Ligue-1-Vizemeister auf Leonardo Jardim, der am Dienstag gefeuert wurde. Aufgrund der aktuellen Negativserie – in zwölf Pflichtspielen gab es in dieser Saison nur einen Sieg – musste der Portugiese, der mit Monaco 2017 die Ligue 1 gewonnen hatte und zahlreiche Spieler (Kylian Mbappe, Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Thomas Lemar oder Fabinho) zu internationalen Stars geformt hatte, seinen Platz räumen.