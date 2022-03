Thomas Bernhard, kulinarisch

Die Dichterin Jeannie Ebner über den angehenden Dichterkollegen Thomas Bernhard in den 1950er-Jahren: „Er hat ausgeschaut wie ein hungriger Wolf.“ Der Hunger Bernhards, 1931 geboren, war in der Nachkriegszeit ein realer, körperlicher. Ein frühes Gedicht heißt „Mein Urgroßvater war Schmalzhändler“. „Er würde mir“, schreibt Bernhard, „kein Stück Speck geben/ für meine Verzweiflungen.“

In den 1950er-Jahren findet Bernhard Aufnahme im Tonhof bei Maria Saal in Kärnten des Komponisten Gerhard Lampersberg. Bernhard erfährt nicht nur wohlwollendes Mäzenatentum Lampersbergs, sondern auch das Wohlgefühl des vollen Magens. Das Verhältnis zum Förderer bleibt zwiespältig, im Roman „Holzfällen. Eine Erregung“ von 1984 zeichnet Bernhard ein unschönes Bild eines Komponisten namens Auersberger. Lampersberg erkannte sich in der Figur wieder, klagte und zog die Klage nach kurzer Zeit zurück. Das gab dann einen sehr schönen „Skandal“, der die Verkaufszahlen von „Holzfällen“ in die Höhe trieb.

„Holzfällen“ läuft auf ein „künstlerisches Abendessen“ hinaus, zu dem bis Mitternacht ein bekannter Burgschauspieler erwartet wird. Das gibt dem Erzähler – „im Ohrensessel“! – Gelegenheit, über die „perfiden Gesellschaftsonanisten“ des Abendessens herzuziehen und schließlich auch über den Burgschauspieler: „Sein gestärktes weißes Hemd hatte er sich mit Gulaschsaft angespritzt, tatsächlich seine gestärkte weiße Hemdbrust, denn er hatte gar kein Hemd an, nur eine Hemdbrust über sein wollenes Leibchen gezogen, wie ich festgestellt habe, dachte ich auf dem Ohrensessel.“

In „Der Theatermacher“, 1985 uraufgeführt, will eben der Theatermacher Bruscon im kleinen Dorf Utzbach sein sehr überragendes Werk „Das Rad der Geschichte“ zur Aufführung bringen. Ein schlechtes Vorzeichen, dass an diesem Tag „Blutwursttag“ ist und sich das Publikumsinteresse entsprechend in Grenzen halten dürfte. Brodelnder Frust, die Familie des Bruscon bleibt nur beim gemeinsamen Frittatensuppenessen von seinen haarsträubenden Vorträgen verschont. Aber Provinz und Frittatensuppe bekommen bei der Gelegenheit sprichwörtlich ihr Fett ab: „Das einzige/ das hier gegessen werden kann/ist Frittatensuppe/ Aber nicht zu fett/ immer diese Riesenfettaugen in der Suppe/ selbst in der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe“.

Weltekel, Brandteigkrapfen

Das Suppenessen feiert Bernhard auch im Dramolett „Der deutsche Mittagstisch“. Er findet natürlich nicht bloß ein Haar, sondern ganze Haarbüschel in der Suppe: „kaum sitzen wir bei Tisch/ an der Eiche/ findet einer einen Nazi in seiner Suppe/ und statt der guten alten Nudelsuppe/ bekommen wir jeden Tag die Nazisuppe auf den Tisch/ lauter Nazis statt Nudeln“.

Wie sich Menschen-, Welt- und Selbstekel bei Bernhard bündeln, zeigt sich im berühmten Brandteigkrapfen-Hinunterwürgen im Stück „Ritter, Dene, Voss“. Claus Peymann im Gespräch mit Herausgeber Harald Schmidt (im Gasthaus Eckel in Wien) über Gert Voss in Aktion: „Er hat so lange an diesen Brandteigkrapfen herumgekaut, dass ich jedes Mal dachte, der stirbt mir gleich. Und er schwoll ja auch ganz blau an. Unvergesslich dieser Moment der Ausweglosigkeit eines Menschen.“

Kochen aus dem Bauch

Wie hielt es nun Bernhard selbst mit dem Essen („Ernährung”, das Schandwort aus dem Bereich der Selbstoptimierung, bezeichnet ziemlich genau das Gegenteil)? Der Immobilienhändler Karl Ignaz Hennetmair, gebürtiger Linzer übrigens, protokollierte 1972 penibel Mittag- und Abendessen mit seinem berühmten Ohlsdorfer Nachbarn Thomas Bernhard. Dieser schaute gern im Fernsehen Vierschanzentournee, Nachrichten oder „Stars in der Manege“. Als die Berichterstattung zum Münchner Olympiaattentat lief, habe er, Hennetmair, zum Beefsteak Tartar „sehr schnell Pfeffer, Salz, Zwiebeln, Gurken, Kapern und Senf auf den Teller geworfen“. Bernhard habe ihn dafür gelobt: „Man muss das nach dem Gefühl können, ohne lange zu überlegen, dann werden alle Speisen am besten.“

Frittatensuppe, Hausruckviertler Schweinsbraten mit Mehlknödel und Stöcklkraut, Rahmsuppe, Tafelspitz, Essigwurst, Ausgezogener Apfelstrudel – im Buch der „kulinarischen Spurensuche“ finden sich sechs Rezepte von Hedi Klinger, die einst Bernhard im Gasthof Klinger in Gaspoltshofen bekochte. Der „leidenschaftliche Autofahrer“ Bernhard graste gerne die Gegend um seinen Hof in Obernathal ab mit dem Ziel der kulinarischen Erfüllung. Harald Schmidt („Privatier mit abgeschlossener Vermögensbildung“, Eigendefinition) heftete sich zwei Tage auf die Spuren Bernhards. Essigwurst beim Kirchenwirt in Ohlsdorf, natürlich Frittatensuppe beim Klinger, Schweinsbraten im Gasthof Bader in Laakirchen oder Tafelspitz im Seehotel Schwan in Gmunden („Köstlich! Vor allem das Fleisch. Hauchzart. Unglaublich“).

An Tag zwei ein Besuch in Obernathal, Peter Fabjan, Bernhards Halbbruder, führt in die Küche. Die heil´ge Halle von Bernhard großzügig und penibelst eingerichtet. „Gekocht hat er hier nie, kein einziges Mal“, sagt Fabjan. „Viel Geschirr für keine Gäste“. Auch das Private Bühne, eine Kulisse, die der Welttheatermann Bernhard für sich schuf. Liegt der Sinn des (kulinarischen) Lebens in einer gefüllten Haut? Alles wurscht? Noch einmal Hennetmair, dessen berühmten Worte über den verehrten Dichter auch schon sehr bernhardesk klingen: „Man brachte ihm eine Knacker, und er war glücklich.“