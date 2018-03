Thomas Ebenstein: Lieder (Naxos)

In der Wiener Staatsoper ist Thomas Ebenstein, Jg. 1979, seit 2012 Ensemblemitglied und dort unter anderem in Gottfried von Einems „Dantons Tod“ als Robespierre zu sehen. Seine Gesangsausbildung erhielt der Tenor an der Wiener Musikuniversität bei Helena Lazarska. In der Capriccio-Reihe „Premiere Portraits“ legt der Sänger nun sein Debüt-Album vor. An der Seite des langjährigen Klavierbegleiters von Christa Ludwig, dem Briten Charles Spencer, fokussiert sich Ebenstein dabei auf Lieder, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Ein Schwerpunkt liegt auf Arbeiten, die im Dunstkreis des 1901 gegründeten Berliner Kabaretts Überbrettl entstanden, wie Arnold Schönbergs „Brettl-Lieder“ oder Alexander von Zemlinskys „Zwei Brettl-Lieder“. Hinzu kommen Richard Strauss‘ selten gespielter „Krämerspiegel“ sowie Korngolds später als die übrigen Werke entstandener Liederreigen „Songs of the Clown“. Der gebürtige Kärntner interpretiert die Stücke mit dem gebotenen Witz und unbemüht wirkender Textverständlichkeit. In der Höhe allerdings muss Ebenstein öfters forcieren, was die scheinbare Leichtigkeit der Gesamtstimmung doch ein wenig trübt.