Thomas Quasthoff: Nice ’n‘ Easy (Sony)

Die Traurigkeit nahm ihm seine Stimme nicht auf Dauer. „Eine Kopfsache. Ich hatte eine verletzte Seele“, sagt Bassbariton Thomas Quasthoff über die schwere Zeit nach dem Tod seines Bruders und seine Ehekrise. Nun sei die Stimme zurück — und er wieder ein „sehr glücklicher Mensch“. So klingt der 58-Jährige auch auf dem Bigband-Album „Nice ’n‘ Easy“. Mit der opulent arrangierten neuen Platte ging für Quasthoff ein Traum in Erfüllung. Eine Woche war er mit der NDR-Bigband unter der Leitung von Jörg Achim Keller im Studio, um zwölf Lieder einzuspielen: US-amerikanische Standards von George und Ira Gershwin („But Not For Me“) über Richard Rodgers/Oscar Hammerstein II („Some Enchanted Evening“) und Arthur Hamilton („Cry Me A River“) bis zum Pop-Klassiker von John Lennon („Imagine“). Die tiefe, warme Quasthoff-Stimme lässt auch betagte, zu oft gespielte Balladen wie „Body And Soul“, „I Remember You“ oder „Willow Weep For Me“ neu erblühen. Die NDR-Bläser und eine 15-köpfige Streichergruppe steuern Swing und Schmelz bei, die bewährten Begleiter Frank Chastenier (Piano), Dieter Ilg (Kontrabass) und Wolfgang Haffner (Schlagzeug) spielen zurückhaltend und sensibel. Bei zwei Stücken schaut der Berliner Star-Trompeter Till Brönner vorbei. Das Karriere-Ende hat Quasthoff also vertagt. Beim freiwilligen Rückzug von der Klassik will er aber bleiben.