Thriller in Linz, unmöglich

Von Christian Pichler

Kolossaler Humor. Beim Nacktbaden mit der attraktiven Französin Clelia erblickt Kutzenberger ihre knappe Schamrasur. Erinnert ihn an einen Diktator, Kutzenberger witzelt: „’Itler.“ Clelia kontert: „… to make you feel home.“ (Damit du dich zuhause fühlst.) Auch zu Beginn des Romans „Friedinger“ fantasiert Kutzenberger erotisch. Natürlich Clelia, wohlwollend betrachtet vom Ehepaar Obama.

Was wohl, sinniert Kutzenberger, seine Frau dazu sagt, wenn sie das Buch liest? Und erst die Kutzenberger-Kinder?! Der 1971 in Linz geborene Stefan Kutzenberger spielt in „Friedinger“ lustvoll mit verschiedenen Ebenen, oszilliert zwischen Dichtung und Wahrheit. Auf geradezu virtuose Art, so dass sogar der renommierte Verlag Deuticke angebissen hat. Ein Kaleidoskop, am Ende ist das Ganze mehr als die Summe der einzelnen Teile.

„Ich bin 46 Jahre alt, sehe mich als Schriftsteller und schreibe nichts.“ Zwei Wochen familienfreier Urlaub auf Kreta, ein Geschenk seiner Frau, sollen Kutzenberger helfen, endlich den ersten Roman zur Welt zu bringen. Ideen haben sich reichlich angesammelt, das „Fritzl-Projekt“, die Geschichte seiner jüdischen Oma in Indonesien und ein „Text über einen gescheiterten Schriftsteller“.

Auf Kreta lernt Kutzenberger neben besagter Clelia auch einen älteren Herrn namens Friedinger kennen. Beide Männer, wie es der Zufall will, aus Linz, auch noch in derselben Gegend aufgewachsen, Hasberger-steig in St. Magdalena. Friedinger hat eine unglaubliche Geschichte erlebt und erlitten, die in Linz beginnt. Ob seine Story für einen Roman taugt? Kutzenberger skeptisch: „Es machte schon Sinn, Thriller in New York, London oder Shanghai anzusiedeln und nicht in Linz.“

Stefan Kutzenberger, zugleich Autor und Romanfigur, wirft eine ganze Reihe von Blendgranaten, der Leser folgt willigst auf raffiniert ausgelegten Fährten. Eine junge Frau sitzt im Voest-Gelände mit einem Toten auf ihrem Schoß. Ein umtriebiger Journalist will die Noricum-Affaire (im Roman „Vindobona-Skandal“) neu aufrollen, als das neutrale Österreich in den 1980ern Waffen für den Golfkrieg lieferte.

Der Schriftsteller Kutzenberger jongliert leichthändig mit austriakischen Mythen. AKW Zwentendorf, mysteriöser Tod des Voest-Generals Apfalter (im Roman „Apfelreiter“) im Sommer 1987, der Traumakeller in Amstetten. Schließlich spielen auch Viagra und Gustav Klimts „Jurisprudenz“ eine gewichtige Rolle. Kunst tötet, Sex sowieso. Kutzenberger hat einen famosen Erstling geschrieben, zudem ein köstlich ironisches Plädoyer gegen die Schriftstellerei. Der Leser reibt sich verwundert die Augen und sagt nur: Wow.