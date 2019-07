Am Wochenende ist es bei der Life Radio Echotour tief hinab und hoch hinaus gegangen. In einer Tiefgarage in Steyr hat’s für Daniela am Samstag für 4 Sekunden Echo 40 Euro gegeben.

Am Sonntag war das Echomobil in den Bergen der Pyhrn-Priel-Region unterwegs. Auf der Holzeralm hat Wanderführerin Sabina ein Echo entdeckt und dort waren es sogar ganze 5 Sekunden, die 50 Euro einbrachten. Bis 6. September läuft die Echo Tour noch, also meldet euch schnell an auf liferadio.at.