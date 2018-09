Tiefe Trauer nach Ableben von Josef Molterer

Im 94. Lebensjahr ist am Samstag Josef Molterer gestorben. Molterer absolvierte die landwirtschaftliche Fachschule in Schlierbach und übernahm als Landwirt den elterlichen Hof. Im Jahr 1978 wurde er Ökonomierat.

Jahrelang in der Kommunalpolitik

Josef Molterer begann seine politische Karriere als ÖVP-Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Sierning 1961, dessen Mitglied er bis 1985 war. Von 1967 bis 1976 war er Vizebürgermeister. Neben dieser Tätigkeit nahm er zahlreiche Funktionen in der ÖVP, im Bauernbund und in der Landwirtschaftskammer wahr. Von 1980 bis 1986 war er Mitglied des Bundesrates und wechselte anschließend in den Nationalrat. Dort hatte er eine Geschäftsperiode lang, bis 1990, ein Mandat inne. Er war in zahlreichen Vereinen aktiv, u. a. auch Gründungsmitglied des Oberösterreichischen Jugendwerkes. Selbst in der Pension war er als Obmann der Österreichschen Gartenbaugesellschaft aktiv. „Der Garten hat ihn jung gehalten, er war sein ganzer Stolz. Es war schön zu sehen, wie sehr ihn Natur und Pflanzen fasziniert haben“, so sein Adoptivsohn Wilhelm Molterer in den OÖ Nachrichten.

Auch Adoptivsohn ging in die Politik

Da seine Ehe kinderlos blieb, adoptierte Josef Molterer 1965 seinen Neffen Wilhelm, damit dieser die Möglichkeit hatte, den Hof zu erben. Auch Wilhelm Molterer ging in die Politik und wurde ÖVP-Chef und Vizekanzler. 2011 verließ er die Politik und wurde Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, seit 2015 ist er Direktor des Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI).