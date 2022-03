Tierischer Nachwuchs bei Katta und Co im Zoo Schmiding

Der strahlende Sonnenschein lockt die Tiere im Zoo Schmiding ins Freie – mitsamt ihrem Nachwuchs. Allen voran das winzige Katta-Baby, das vor drei Tagen auf die Welt kam.

Kleiner als eine Handfläche, kuschelt es sich die meiste Zeit an seine Mama. Sein Geschlecht ist noch nicht bekannt.

Es kann erst in ein paar Wochen, wenn die Mutter das Kleine auf ihrem Rücken trägt, bestimmt werden, so Tierpflegerin Daniela Eder in einer Presseaussendung des Zoos am Montag.

Auch bei den Kängurus und Sitatunga-Antilopen gibt es Nachwuchs, bei den Antilopen gleich dreifach.

Nuka, der im Jänner geborene Giraffenbulle, ist nach wie vor der Liebling der Besucherinnen und Besucher, hieß es. Bald wird es auch bei den Greifvögel um die Brutpflege gehen, denn Gänsegeier und Sperbergeier haben schon ein Ei im Nest.