Tierquäler verätzte Katzen mit Säure

Zwei Katzen sind in Thüringen auf grausamste Art und Weise misshandelt worden.

Die Fotos der verletzten Katzen sind schwer zu ertragen. Um diese schlimme Tierquälerei aufzuklären, hat das Tierheim Großliebbringen jedoch Bilder von den misshandelten Katzen auf ihrer Facebook-Seite gepostet.

Die zwei Katzen waren kurz hintereinander wahrscheinlich in eine ölige, ätzende Flüssigkeit getaucht worden. Die Haut der Tiere wurde dadurch verletzt und löst sich samt Fell ab. Die Fotos zeigen, welchen Schaden diese unbekannte Substanz angerichtet hat. Nun wird alles unternommen um das Leben der Katzen zu retten.

Wie die „Bild“-Zeitung in ihrer Onlineausgabe berichtet, hatte eine Anwohnerin am 6. Jänner zwei Katzen in ihrem Garten gefunden. Das Fell der Katzen musste demnach mit einem speziellen Schaum gereinigt werden. Ob sich die Tiere jemals davon erholen, scheint ungewiss.

„Katzen lecken ihr Fell von Natur aus ständig ab, um es zu säubern. Das Gift ist so vermutlich auch in Speiseröhre, Magen und Darm gelangt“, sagte Sylke Mönch vom Tierheim Großliebbringen gegenüber „Bild“.

Das Tierheim möchte nun mithilfe der Fotos den Täter finden.