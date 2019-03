In Reitzenschlag in der Waldviertler Gemeinde Litschau (Bezirk Gmünd) ist am Montagvormittag ein Tiertransporter in ein Wohnhaus gekracht. Laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger wurde der Lenker im Führerhaus eingeklemmt. Fünf bis sechs Rinder entkamen. In diesem Zusammenhang wurde zu Vorsicht aufgerufen.

Das Wohnhaus war Resperger zufolge einsturzgefährdet. Es musste gepölzt werden. Bewohner wurden nicht verletzt.