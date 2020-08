“Times” berichtet über Telefonat von Messi mit Guardiola

Die Anzeichen für einen Wechsel des argentinischen Fußball-Stars Lionel Messi vom FC Barcelona zu Englands Vizemeister Manchester City verdichten sich – auch wenn es mit PSG nun einen französischen Mitbewerber gibt. Laut Medienberichten soll Messi mit seinem früheren und heute bei City beschäftigten Trainer Josep Guardiola schon über seinen Abschiedswunsch aus Barcelona gesprochen haben.

Die britische Zeitung “The Times” schrieb am Freitag über ein angebliches Telefonat zwischen Messi und Guardiola. Auch die Online-Portale “Goal” und “Spox” hatten darüber berichtet. Nachdem Messi seinem einstigen Förderer von seinen Wechselabsichten erzählt habe, soll Guardiola angekündigt haben, sich bei den ManCity-Bossen für eine Verpflichtung des 33-Jährigen einzusetzen.

Nach Informationen der “Times” soll sich der City-Chef und frühere Barca-Vizepräsident Ferran Soriano sogar schon in der spanischen Region Katalonien aufhalten, um kommende Woche Messis Vater Jorge zu Gesprächen zu treffen.

Allerdings könnte es einen weiteren finanzstarken Konkurrenten für City geben. Die spanische Zeitung “Ole” vermeldete am Freitag, auch PSG-Sportdirektor Leonardo habe zu Jorge Messi Kontakt aufgenommen. Die hohen Gehaltsforderungen des Argentiniers könnten beide Clubs erfüllen, sportlich gesehen ist die Premier League mit City eindeutig die attraktivere Herausforderung für Messi.

Darüber freuen würde sich auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp. “Messi hat noch nie in einer anderen Liga gespielt. Fußball ist anders hier. Ich würde das gern sehen. Ich bin mir aber nicht sicher, dass es dazu kommt”, sagte der Deutsche. Kein Thema ist ein Engagement des Offensivkünstlers bei den “Reds”. “Wer würde Messi denn nicht gern in seiner Mannschaft haben. Aber da gibt es keine Chance”, so Klopp.

Vorausgesetzt, dass Messi tatsächlich aus seinem Vertrag mit Barca herauskommt, stehen die Chancen für City so gut wie nie. Nicht zuletzt dank Guardiola. Unter dem spanischen Starcoach spielte Messi in Barcelona von 2008 bis 2012. Neben unzähligen nationalen Titeln gewann das Duo zusammen zweimal die Champions League. Und die steht bei Manchester City bekanntlich ganz oben auf der Wunschliste.