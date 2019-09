Tipps von Ex-Sportstar für ein harmonisches Familienleben

Hubert Neuper referiert am 7. Oktober im Rahmen der Elternbildungsreihe „Erziehungsimpulse“ in Linz über die Bedeutung der Bewegung

LINZ — Damit Kinder glücklich und in Geborgenheit aufwachsen können, ist ein harmonisches Familienleben Voraussetzung. Die Erziehung ist für die Eltern aber nicht immer einfach, Gefährdungen und Unsicherheiten gibt es genügend.

Gerade für junge Eltern ist es eine Hilfe, wenn sie sich in Erziehungsfragen Rat holen können und Anlaufstellen haben, bei denen Fragen gestellt und Erfahrungen ausgetauscht werden können. Wie die Erziehung des Nachwuchses gelingen kann, schildern in Linz, Regau und Wels internationale Experten in bei den „Erziehungsimpulsen“. Diese Vortragsreihe veranstaltet das OÖ Familienreferat des Landes OÖ gemeinsam mit dem OÖ Familienbund und der SPES Famlien-Akademie seit dem Jahr 2004. Allein 2018 kamen 1200 Besucher.

Vorbildwirkung

Mit Hubert Neuper konnte heuer erstmals ein Top-Referent aus dem Spitzensport gewonnen werden. Der ehemalige Weltklasse-Skispringer wird am 7. Oktober um 19.30 Uhr im Neuen Linzer Rathaus darüber referieren, welche Bedeutung Bewegungsfreude, Begeisterung, Fleiß und Demut in der Kindererziehung spielen. „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kinder nachmachen, was wir ihnen vorleben“, so Neuper, heute erfolgreicher Eventmanager.

Auch beim OÖ Familienbund spielt das Thema Bewegung eine zentrale Rolle, betont Landesobmann Vbgm. Bernhard Baier. Gemeinsame Aktivitäten im Freien würden nicht nur Zusammenhalt und Stressabbau fördern, sondern würden das Wohlbefinden steigern.

Für Familienreferent LH-Stv. Manfred Haimbuchner müssen Eltern in der Erziehung unterstützt werden, wofür Elternbildung der Schlüssel sei.

Weitere Referenten sind am 30. September um 19.30 Uhr Gestaltpädagoge Lienhard Valentin im Bildungshaus Schloss Puchberg und am 17. Oktober um 19.30 Uhr im Star Movie Regau Psychologin Heide-Marie Smolka. hw