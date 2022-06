Tiroler Fahrverbote werden ab Freitag wieder aufgelegt

In Tirol werden ab heute, Freitag, die Abfahrverbote von der Autobahn zur Entlastung des niederrangigen Straßennetzes wieder aufgelegt. Gelten werden sie fürs erste am kompletten Pfingstwochenende zwischen Freitag, 7.00 Uhr und Sonntag, 19.00 Uhr in den Bezirken Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Reutte und Kufstein. Betroffen sind alle Verkehrsteilnehmer, für die das Ziel der Fahrt in Italien oder in einem Land liegt, das über Italien erreicht werden soll.

Im Bezirk Kufstein gelten die Fahrverbote zudem auch in Fahrtrichtung Deutschland. Ausgenommen sind Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr, hieß es seitens des Landes. Die Fahrverbote sind an verkehrsreichen Wochenenden bis in den September hinein vorgesehen. Laut Landeshauptmann Günther Platter soll damit dem massiven Ausweichverkehr durch die Ortschaften entgegengewirkt werden. Bereits im Sommer 2019 war mit diesem Instrument erstmals versucht worden, den Ausweichverkehr einzudämmen, was gehörige politische Proteste vor allem in Bayern zur Folge hatte.