Tiroler Landtag tritt zu konstituierender Sitzung zusammen

Nach der Tiroler Landtagswahl am 25. Februar tritt am Mittwoch der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Nach der Angelobung der 36 Abgeordneten stehen die Wahl der schwarz-grünen Landesregierung und jene der Landtagsspitze am Programm. Mit der von der Volkspartei nominierten Ex-Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann wird erstmals eine Frau an der Spitze des Landtages stehen.

Als ihre Stellvertreter kandidieren Anton Mattle (ebenfalls ÖVP) und Stephanie Jicha (Grüne). Letztere wäre mit 28 Jahren die bisher jüngste Landtagsvizepräsidentin. Am Mittwochnachmittag trifft sich die Landesregierung dann zu ihrer ersten Sitzung.

Bei der Landtagswahl am 25. Februar erreichte die ÖVP 17 Sitze, die Grünen vier. Damit verfügt die „Wacker-Koalition“ über eine komfortable Mehrheit von 21 Mandaten. Die SPÖ, die beim Urnengang den zweiten Platz einfuhr, ist mit sechs Mandataren vertreten, die Freiheitlichen mit fünf. NEOS und Liste Fritz schicken jeweils zwei Vertreter ins Landesparlament.