„Tischtennis-Hollywood“ gastiert am Dienstag in Linz

Von Andy Hörhager

Martin-Tino Casl ist Wissenschafter, Manager und Tischtennis-verrückt. Als Betreiber der British-International School in Zagreb ist der „bescheidene“ Schlossbesitzer Casl auch Hauptsponsor und Namensgeber des kroatischen Tischtennis-Serienmeisters Dr. Casl Zagreb.

Da wird am Dienstag (18) ein Hauch von Tischtennis-Hollywood durch die Halle am Lissfeld wehen, wenn der Herr Doktor vor Ort sein Team anfeuert. In Linz werden die Casl-Damen mit den Weltklasse-Spielerinnen li Jie (WR-Nr. 20) und Yu Fu (28) antreten, „die Top-Chinesin fehlt erkrankt“, weiß Froschberg-Macher Günter Renner. Kein Nachteil für die Linzerinnen, die ihrerseits mit den Topathletinnen Sofia Polcanova (bald unter den Top 20 der Welt, Anm.) und Zhang Mo (WR-Nr. 26) aufspielen werden. „Wir waren auch letztes Jahr gegen Szekszard Außenseiter und haben gewonnen“, will Renner den 13. Superliga-Titel in die Stahlstadt holen. Dazu muss heute die Basis gelegt werden, das Rückspiel steigt kommende Woche in Zagreb. Die Froschberg-Equipe wird von Linda Bergström (SWE), die bei der WM starke Auftritte abgeliefert hatte, und „Trainings-Weltmeisterin“ Ho Tin Tin (GBR) ergänzt.

Die tolle Form von Polcanova und Bergström gibt Anlass zur Hoffnung, einzig die Müdigkeit der WM-Starterinnen könnte einen Strich durch die Froschberger Rechnung machen. „Ich komme derzeit fast nicht zum Trainieren“, muss Polcanova ihren Kampfgeist aktivieren, „die WM war sehr anstrengend, ich habe nicht viel geschlafen, aber das Turnier hat mich auch mental weiter gebracht.“