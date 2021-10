„Titel war Top-Motivation“

Im Vorjahr trug sich Wasserski-Ass Dominic Kuhn wie seine Schwester Nicola 2016 in die Siegerliste des VOLKSBLATT-TopTalents ein. „Das war eine Riesen-Anerkennung und eine Top-Motivation“, erinnert sich der 17-Jährige noch heute gern an die Siegerehrung bei der Gala im VKB-Forum.

Heimischer Rekord auf der To-do-Liste

Sportlich verlief das Jahr seit seinem „Wahlsieg“ sehr gut. „Ich bin zufrieden, aber es war sehr herausfordernd mit vielen Wettkämpfen.“ Als erst dritter Österreicher am Boot knackte der Linzer im Trick die 8000er-Marke. „Der Rekord (11.160/Anm.) steht definitiv noch auf meiner Liste“, grinste Kuhn, der bei U17-WM-Premiere in Florida die Ränge zehn (Trick) und sechs (Kombination) belegte. Bei der EM kam er im Slalom auf Platz fünf.

Die EM-Medaille soll 2022 in der U21-Klasse nachgeholt werden. „Dazu will ich einen Staatsmeistertitel holen und mich weiter in allen Disziplinen verbessern“, betonte Kuhn, der aber auch abseits des Wassers eine große Aufgabe zu bewältigen hat — die Matura. „Klar, Schule geht vor“, weiß er, dass auch dort gute Leistungen für die Zukunft wichtig sind.

„Einfach großartig“

Einen Termin hat sich Kuhn ebenfalls rot im Kalender angestrichen: Donnerstag, den 14. Oktober 2021. Der ehrgeizige Wassersportler will es sich nicht nehmen lassen, seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger bei der heurigen TopTalent-Gala persönlich zu gratulieren. „Ich finde die Wahl einfach großartig für Sportarten, die nicht immer im Rampenlicht stehen.“

Und welchen Rat gibt er den heurigen Kandidaten mit auf den Weg? „Ich kann nur empfehlen, seine Sportart weiter mit Begeisterung und Freude, aber auch mit der nötigen Konsequenz zu betreiben, um die persönlichen Ziele zu erreichen.“

Von Tobias Hörtenhuber