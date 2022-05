Titeltraum der SV Ried geplatzt: Salzburg erneut Cup-Sieger

Vor einem Jahr hatte RB Salzburg den Titeltraum des LASK im Uniqa ÖFB-Cup zunichte gemacht, heuer platzte im Finale in Klagenfurt auch jener der SV Guntamatic Ried.

Unterstützt von rund 3000 stimmgewaltigen Schlachtenbummlern verkauften sich die Innviertler zwar teuer, vermochten den neunten Triumph der Bullen aber auch nicht verhindern.

Ein Traumtor von Luka Sucic (27.), ein Kopfball von Maximilian Wöber (52.) sowie Joker Benjamin Sesko (87.) besiegelten den verdienten 3:0-Erfolg der Salzburger, die die Trophäe zum vierten Mal in Folge und zum achten Mal in den vergangenen neun Jahren in die Mozartstadt holten.

Die Oberösterreicher unterlagen bei ihrer vierten Finalteilnahme zum zweiten Mal nach 2012 (0:3 gegen Salzburg).