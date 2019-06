Chile hat bei der Copa America den Grundstein für die Titelverteidigung gelegt. Die Fußball-Mannschaft von Trainer Reinaldo Rueda schlug das Gäste-Team aus Japan am Montag in Sao Paulo glatt mit 4:0 (1:0). Erick Pulgar (41. Minute), Eduardo Vargas (54., 83.) und Alexis Sanchez (82.) sorgten für die Tore. Im Eröffnungsspiel der Gruppe C hatte Uruguay gegen Ecuador ebenfalls 4:0 gewonnen.

Am Donnerstag trifft Uruguay auf Japan. Chile spielt am Freitag gegen Ecuador.