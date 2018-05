Die zweifache Madrid-Siegerin Simona Halep hat am Donnerstag bei dem Tennisturnier der WTA-Premier-Serie in der spanischen Hauptstadt im Viertelfinale verloren. Die Rumänin scheiterte mit 4:6,3:6 an der Tschechin Karolina Pliskova (6), wird ihre Position an der Spitze der Weltrangliste aber behalten. Denn die Nummer zwei, Caroline Wozniacki (DEN), war am Mittwoch im Achtelfinale ausgeschieden.