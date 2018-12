„Todesgruppe“ fordert ein prominentes Opfer

Liverpool, Paris oder Napoli — einer dieser drei europäischen Topklubs muss am Dienstag nach dem letzten Spieltag in der sogenannten Todesgruppe C der Champions League vorzeitig die Segel streichen. Derzeit spricht vieles dafür, dass es den Vorjahresfinalisten von der Insel erwischt, die „Reds“ haben mit sechs Punkten und Rang drei aktuell die schlechtesten Karten. Trotzdem hat die Elf von Trainer Jürgen Klopp den Aufstieg noch immer in eigener Hand, weshalb auch Paris und Napoli weiter um den Einzug in die K.o.-Phase zittern müssen.

So kommt Paris weiter

Den Franzosen genügt im Gastspiel bei RS Belgrad jeder Sieg fürs Weiterkommen. Ein Remis reicht nur, wenn Liverpool gegen Napoli nicht gewinnt. Denn halten alle drei Teams bei neun Zählern, sind die Briten und die Ancelotti-Elf im Achtelfinale, Paris wäre draußen. Auf die leichte Schulter nehmen darf die Tuchel-Truppe die vermeintliche Pflichtaufgabe in Serbien nicht. Der Quali-Bezwinger von RB Salzburg hat daheim Liverpool geschlagen (2:0) und Napoli einen Punkt abgeknöpft (0:0).

So kommt Napoli weiter

Die Italiener sind mit jedem Sieg und jedem Remis durch, ebenso mit einer Niederlage mit einem Tor Unterschied außer 0:1. Dazu jede Pleite, wenn Paris nur Unentschieden spielt oder verliert. Auf einen Punkt will der Tabellenzweite der Serie A aber definitiv nicht spielen: „Es wäre kontraproduktiv, zu mauern. Das ist nicht die Art, wie wir spielen. Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, sagte Trainer Carlo Ancelotti.

So kommt der FC Liverpool weiter

Nur ein Sieg kann die Engländer noch ins Achtelfinale hieven. Ein 1:0 oder ein Erfolg mit zwei Toren Unterschied reicht definitiv. Bei einem Sieg mit nur einem Treffer Differenz ab 2:1 muss der Finalist der vergangenen Saison darauf hoffen, dass Paris nicht gewinnt. Coach Klopp vertraut neben der Heimstärke darauf, den Aufstieg in der eigenen Hand zu haben: „Wir wissen, dass wir mit entsprechenden Ergebnissen weiterkommen, auch wenn es in der Champions League für uns bisher nicht so gelaufen ist.“ Die „Reds“ haben daheim seit 18 Europacuppartien nicht mehr verloren, dazu am Wochenende mit einem 4:0 in Bournemouth und dem 13. Sieg im 16. Ligamatch die Tabellenführung in der Premier League erobert.

Fernduelle um die Plätze eins, zwei und drei

Ein Achtelfinalticket ist in Gruppe B noch zu vergeben. Während Barcelona Platz eins fix in der Tasche hat und Eindhoven ausgeschieden ist, duellieren sich die punktgleichen Klubs Tottenham und Inter um Rang zwei. Die Spurs haben das direkte Duell mit den Italienern für sich entschieden, müssen allerdings nach Barcelona. Die Mailänder haben den PSV zu Gast.

In Gruppe D sind Porto (1.) und Schalke (2.) weiter, Galatasaray hat im noch offenen Rennen um die Europa League mit Lok Moskau derzeit um einen Punkt die Nase vorne. Um den Gruppensieg geht es noch in Gruppe A: Dazu muss die zweitplatzierte Borussia aus Dortmund in Monaco gewinnen und hoffen, dass Spitzenreiter Atletico Madrid in Brügge maximal einen Zähler holt. Der direkte Vergleich würde für den BVB sprechen.