Tödliche Explosion in Schießanlage: Strafantrag gegen Eigentümer

WELS/DESSELBRUNN — Eine Explosion in einer Schießanlage am 1. Februar in Desselbrunn (Bez. Vöcklabruck) mit einem Toten und einem Schwerverletzten hat jetzt ein gerichtliches Nachspiel für den Eigentümer der Anlage. Die Staatsanwaltschaft Wels erhob nun Strafantrag wegen des Vergehens der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst und wegen des Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung.

Die Anklagebehörde stützt sich auf ein Sachverständigengutachten, wonach der Eigentümer ÖNORMEN nicht eingehalten haben soll. Diese sollen eine Ablagerung von Pulverrückständen verhindern. „Aufgrund glimmender Treibladungsreste einer abgefeuerten Patronenhülse ist es zum Entzünden unverbrannter Treibladungsreste auf dem Teppichboden und in weiterer Folge im Zuge der Löschversuche zu einem heftigen Abbrand mit einer Stichflamme gekommen“, erläutert Pressespreche Christian Hubmer im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Bis zu drei Jahre Haft

Einen Prozesstermin gibt es noch nicht, dem Beschuldigten drohen im Fall einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft.

Wie berichtet war am späten Vormittag des 1. Februar im 100 Meter langen Schießkanal der Anlage in Viecht in der Gemeinde Desselbrunn ein Feuer ausgebrochen, als zwei Sportschützen gerade dabei waren, ein Gewehr einzuschießen. Der 50-Jährige und sein Kamerad (62), beide aus Eberstalzell, versuchten noch selbst zu löschen. Allerdings kam es dabei zu einer Stichflamme, von der die Männer erfasst wurden. Aufgrund der Hitze griff das Feuer auf ein Lager über, in dem Munition gelagert war. Ein in der Nähe trainiertes Cobra-Team hörte die Verpuffungen und zog einen Mann aus dem Kanal. Der 50-Jährige erlag aber wenige Tage später im Spital seinen schweren Brandverletzungen.