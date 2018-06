Tödliche Infusion: Pfleger zu Geldstrafe verurteilt

STEYR — Wegen grob fahrlässiger Tötung durch Verwechslung einer Infusion wurde am Donnerstag am Landesgericht Steyr ein 40-jähriger Krankenpfleger aus dem LKH Kirchdorf an der Krems zu einer Geldstrafe von 5400 Euro – die Hälfte davon bedingt mit einer Probezeit von drei Jahren – verurteilt. Seine mitangeklagte 58-jährige Kollegin sprach das Gericht vom Vorwurf der grob fahrlässigen Körperverletzung in einem weiteren Fall einer Infusionsverwechslung frei. Die Verurteilung ist nicht rechtskräftig – Staatsanwalt und Verteidiger baten um Bedenkzeit.

Der schuldig gesprochene Krankenpfleger hatte am 30. September 2017 dem 61-jährigen Herzpatienten aus Attnang-Puchheim eine Kalzium- anstatt Kaliuminfusion verabreicht. Daraufhin sei es zu einem Nierenversagen gekommen, das dann zu einem Multiorganversagen und schließlich zum Tod führte – so die Ausführungen des Sachverständigen vor Gericht.

Fehlerhafte Einsortierung, fehlerhafte Kontrolle

Die Richterin wies in ihrer Urteilsbegründung auf den leicht vermeidbaren, jedoch fatalen Fehler hin: Die Infusionen waren zwar samt ganzer Schachtel falsch eingeordnet, der Pfleger kontrollierte das Medikamentenetikett vor der Verwendung jedoch unzureichend. Damit verstieß er gegen die Sorgfaltspflicht. Eine „eingefahrene Bequemlichkeit“, so der Staatsanwalt, führte zu der falschen Infusionsverabreichung. Der reuige Angeklagte gab die Verwechslung von Anfang an zu und machte sofort Meldung. Der Patient verstarb jedoch Tage später in Wien an den Folgen. Im zweiten Fall einer Infusionsverwechslung im August 2017, wo ebenso Kalzium anstatt Kalium verabreicht wurde, bekam ein schwerkranker Patient Kammerflimmern und überlebte nach einer Reanimation. Vor Gericht konnte jedoch nicht bewiesen werden, dass die gesundheitlichen Folgen „zwingend auf die Verabreichung von Kalzium zurückzuführen“ sind. Die 58-jährige Pflegerin wurde freigesprochen.

Normalerweise werden die beiden verwechselten Medikamente in getrennten Räumen aufbewahrt. Der Spitalsträger gespag hatte nach diesem Vorfall die Arzneimittel-Lieferanten angewiesen, die Kalium-Infusionen in deutlich kleineren Behältern zuzustellen. Dadurch soll eine Verwechslung künftig vermieden werden.