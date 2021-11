Tödliche Verkehrsunfälle am Wochenende

Zwei Personen sind bei Verkehrsunfällen auf oö. Straßen am Wochenende gestorben. Samstagfrüh krachte ein 39-Jähriger mit seinem Auto in Perg frontal in den Wagen einer 60-Jährigen. Ihr Fahrzeug wurde dadurch gegen einen Strommasten geschleudert.

Die Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Samstagabend kam ein 32-jähriger Ortsansässiger im Gemeindegebiet von Vorderweißenbach aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach 60 Metern frontal gegen einen Baum. Auch er verstarb noch an der Unfallstelle.