Tödlicher Alpinunfall in OÖ: Frau aus Wels stürzte 70 Meter ab

Ein tödlicher Alpinunfall hat sich am Samstag auf einem Klettersteig auf der Kampermauer in Rosenau am Hengstpass (Bezirk Kirchdorf an der Krems) in Oberösterreich ereignet.

Eine 48-jährige Frau aus Wels stürzte zu Mittag an einer schwierigen Stelle 70 Meter ab. Unfallursache war laut Landespolizeidirektion OÖ „eine unkorrekte Verbindung des Klettersteigsets mit dem Klettergurt der Verunfallten“.

Das Set war demnach mit einem Karabiner mit einer Materialschlaufe des Klettergurtes verbunden gewesen und nicht mit der dafür vorgesehenen Anseilschlaufe. Ihr gleichaltriger Begleiter wurde laut Polizei-Aussendung von der Bergrettung zum Wandfuß gebracht und von der Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.