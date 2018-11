Tödlicher Arbeitsunfall: Justiz plant Einstellung

Von Heinz Wernitznig

STEYR — Der tödliche Arbeitsunfall eines 28-Jährigen am 12. Oktober im Steyrer BMW-Werk wird kein juristisches Nachspiel haben. Die Staatsanwaltschaft Steyr plant die Einstellung der Ermittlung wegen fahrlässiger Tötung. „Es kann niemanden ein Fehlverhalten zur Last gelegt werden“, erläutert Pressesprecher Andreas Pechatschek im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Schuld am Tod des Arbeiters sei eine gebrochene Schraube, die an einer Maschine angebracht und durch eine Blende verdeckt ist. Dadurch habe der Sicherheitsmechanismus nicht funktioniert. Laut Pechatschek geht dies aus dem Bericht des Sachverständigen hervor.

Der ums Leben gekommene 28-Jährige war beim Motorenwerk für eine Maschine zuständig, in der Kurbelgehäuse bearbeitet werden. Die Arbeiter kontrollieren dort die Werkstücke regelmäßig auf saubere Ausführung und müssen fallweise selbst Hand anlegen. So auch in diesem Fall: Der Mann kletterte in die Maschine und wurde von einem Greifarm am Kopf getroffen, was eigentlich eine Lichtschranke verhindern soll.