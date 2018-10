Tödlicher E-Bike-Unfall wegen Hundeleine

ST. GEORGEN/GUSEN — Eine gespannte Hundeleine hat am Samstag (wie jetzt bekannt wurde) in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) zu einem tödlichen Fahrradunfall geführt.

Ein deutsches Paar fuhr am Vormittag mit seinen Elektro-Fahrrädern eine Gemeindestraße entlang. Zur selben Zeit war dort ein 70-jähriger Einheimischer mit seinem Hund unterwegs. In einem unachtsamen Moment lief der angeleinte Vierbeiner auf die gegenüberliegende Straßenseite. Somit spannte sich auch die Hundeleine quer über die Fahrbahn.

Um nicht gegen die Leine zu fahren, machte der 82-jährige Radfahrer eine Vollbremsung. Die hinter ihm fahrende 76-Jährige reagierte zu spät und kollidierte mit ihrem Lebensgefährten. Die beiden, die keine Fahrradhelme trugen, kamen daraufhin zu Sturz. Die Frau prallte mit dem Hinterkopf auf der Straße auf und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Sie wurde unter Begleitung des Notarztes in den Med Campus III. eingeliefert, wo sie noch am Unfalltag operiert wurde. Die 76-Jährige erlag jedoch am Montag ihren schweren Verletzungen. Der 82-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Hundebesitzer blieb unversehrt.