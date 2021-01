Tödlicher Faustschlag an Linzer Bim-Station: 17-Jähriger vor Gericht

Am Landesgericht Linz hat am Freitag ein Schöffenprozess gegen einen 17-Jährigen begonnen, dem vorgeworfen wird, Anfang Juni des vergangenen Jahres an der Straßenbahnhaltestelle am Linzer Hauptplatz einem 38-Jährigen einen tödlichen Faustschlag versetzt zu haben.

Die Anklage wirft ihm Körperverletzung mit tödlichem Ausgang vor. Der Bursch rechtfertigte sich, er habe sich von dem aggressiven Mann bedroht gefühlt und aus Angst zugeschlagen.

Im Prozess, dem etliche Angehörige des Opfers als Zuhörer beiwohnten, schilderte der Angeklagte, dass der Ältere schon vor dem Zwischenfall in einem Lokal an der Donaulände ihm und seinen drei Freunden durch aggressives Verhalten aufgefallen sei.

Als das Quartett bei einer Haltestelle am Hauptplatz auf eine Straßenbahn wartete, sei der 38-Jährige dort aufgetaucht und habe zu schimpfen begonnen.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Der damals noch 16-Jährige blieb in der Verhandlung bei seinen früheren Aussagen, dass er sich bedroht gefühlt habe. Er habe damit gerechnet, dass der Mann ihn beim Einsteigen in die Straßenbahn von hinten angreifen würde. Deshalb habe er als Linkshänder mit eben dieser Hand dem Kontrahenten einen Schlag ins Gesicht versetzt.

Der Getroffene fiel rückwärts hin, prallte dabei mit dem Kopf am Boden auf und verlor das Bewusstsein. Der Bursch und seine Freunde stiegen in die Straßenbahn ein und fuhren weg. Er habe Angst gehabt, dass der Mann wieder aufstehe und sein Verhalten fortsetze. Einige Tage später erlag der Mann im Kepler Uniklinikum seinen Kopfverletzungen.

Der Angeklagte bekannte sich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Sein Verteidiger argumentierte, sein Mandant habe in Notwehr gehandelt. Die Begleiter des 17-Jährigen bestätigten als Zeugen im wesentlichen den vom Beschuldigten geschilderten Hergang. Am Prozess nahmen auch vier Rechtsvertreter der Angehörigen des Opfers teil, um Teilschmerzengeld für diese und auch den Ersatz der Begräbniskosten geltend zu machen.

Einer der Anwälte wies darauf hin, dass der Angeklagte auch Mitglied in Boxsportklub sei. Das Gericht hatte zuvor dies und auch eine frühere sportliche Judo-Aktivität erhoben. Der Angeklagte stellte dazu fest, dass er diese Sportarten lediglich aus Fitnessgründen und nicht zum Erwerb von Kampftechniken betrieben habe. Seine Freunde beschrieben ihn als besonnen. Ein Urteil war für den Nachmittag geplant.