Tödlicher Radunfall: Justiz ermittelt

Von Heinz Wernitznig

LINZ/ST. GEORGEN —Nach dem tragischen Unfalltod einer 76-jährigen Radfahrerin aus Deutschland vor drei Wochen in St. Georgen/Gusen (Bez. Perg) ermittelt die Staatsanwalt Linz gegen ihren Lebensgefährten (82) sowie gegen einen ortsansässigen Hundehalter (70) wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Wie berichtet war das Paar am 16. Oktober mit ihren E-Bikes am Donauradweg unterwegs. Zur selben Zeit ging dort ein Einheimischer mit seinem Hund. In einem unachtsamen Moment lief der angeleinte Vierbeiner auf die gegenüberliegende Straßenseite. Somit spannte sich die Hundeleine quer über die Fahrbahn.

bezahlte Anzeige

Um nicht dagegen zu fahren, machte der 82-Jährige eine Vollbremsung. Seine hinter ihm fahrende Lebensgefährtin reagierte zu spät und kollidierte mit ihm. Die beiden Urlauber kamen zu Sturz, wobei die Frau mit dem Hinterkopf auf der Straße aufprallte. Sie wurde in den Med Campus III. eingeliefert, wo sie zwei Tage später ihren schweren Verletzungen erlag.

„Wir haben eine Obduktion inklusive chemisch-toxikologischer Untersuchung in Auftrag gegeben“, sagt Philip Christl, Pressesprecher der Anklagehörde, zum VOLKSBLATT.