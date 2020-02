Tödlicher Skiunfall im Skigebiet See in Tirol

Ein 48-jähriger Deutscher ist am Sonntagnachmittag bei einem Skiunfall im Skigebiet See (Bezirk Landeck) in Tirol tödlich verunglückt. Der Skifahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Piste ab und prallte gegen eine Baumgruppe. Im steil abschüssigen Waldgelände blieb er schwer verletzt liegen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 15.15 Uhr. Der 48-Jährige war auf der rot markierten Piste Nr. 1 (Talabfahrt) unterwegs, als er im Bereich des sogenannten “Zangerles Boden” in einer Rechtskurve von der Piste abkam und stürzte. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen von nachfolgenden Skifahrern, die sich als Rettungssanitäter herausstellen, der Pistenrettung und eines Alpinpolizisten verstarb der Verunfallte laut der Polizei Tirol noch an der Unfallstelle.

Am Sonntag forderten drei weitere Skiunfälle in Tirol mehrere Schwerverletzte. Im Skigebiet Schlick 2000 in Telfes (Bezirk Innsbruck-Land) wurde ein elfjähriges Mädchen bei einer Kollision mit einem Zwölfjährigen schwer verletzt. Auch im Skigebiet Bergeralm in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) wurde ein 71-jähriger Skifahrer aus Deutschland schwer verletzt. Nach dem Zusammenprall mit einem weiteren 71-Jährigen verlor er das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Innsbrucker Krankenhaus geflogen. Im Skigebiet Kühtai (Bezirk Imst) verlor ein 47-jähriger Deutscher bei der Abfahrt nach einem Sturz seine Skier und prallte gegen eine 50-jährige Skifahrerin. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen nach Innsbruck gebracht