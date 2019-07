Tödlicher Verkehrsunfall in Waidhofen an der Ybbs

In Waidhofen an der Ybbs ist es am Freitagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Zusammenstoß auf der B121 wurde ein 24-jähriger Autofahrer getötet, wie die niederösterreichische Polizei in der Nacht auf Samstag mitteilte.

Der Pkw des jungen Mannes aus dem Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich geriet im Stadtgemeindegebiet von Waidhofen gegen 19.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto eines 53-jährigen Waidhofeners zusammen, der in Richtung Gaflenz fuhr. Der 24-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen; sein Unfallgegner wurde mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Waidhofen gebracht.