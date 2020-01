Tödliches Messerattentat in Pariser Vorort

Bei einem Messerangriff nahe Paris hat ein Mann am Freitag einen 56-Jährigen getötet. Zwei Menschen wurden bei dem Angriff in einem Park im südlichen Vorort Villejuif verletzt. Der Angreifer wurde laut Polizei auf seiner Flucht in der Nachbargemeinde Hay-les-Roses von Beamten erschossen. Er hatte gegen 14 Uhr aus unbekannten Gründen Passanten angegriffen, einige konnten ihm ausweichen. Der 56-Jährige war mit seiner Frau spazieren gewesen, als der Angreifer sich näherte. „Er wollte seine Frau beschützen“, sagte Bürgermeister Franck Le Bohellec. Bei den beiden Verletzten soll es sich um einen Mann mit schweren und eine Frau mit leichteren Verletzungen handeln.

Terrorserie seit 2015

Frankreich ist seit 2015 von einer Reihe von Anschlägen getroffen worden, bei denen mehr als 250 Menschen starben. Sie wurden zumeist von islamistischen Extremisten ausgeübt. Zuletzt hatte ein zum Islam konvertierter Verwaltungsangestellter im Oktober vier Polizisten im Pariser Polizeipräsidium erstochen.