„Töte mich!“: Rätseln über Todesfahrt in Toronto

TORONTO — Zehn Menschen tot, 15 verletzt, einige noch in Lebensgefahr: Einen Tag nach der Todesfahrt von Toronto rätselt die Polizei über das Motiv des 25-Jährigen, der am Montag seinen gemieteten Transporter zur Waffe machte. In einem belebten Geschäftsviertel Torontos fuhr er 26 Minuten lang in Zickzackfahrt über Gehwege, so Polizeichef Mark Saunders.

Opfer mit 70 km/h erfasst

Innerhalb von Minuten hatte sich sich die Geschäftsgegend im Bezirk North York, der etwa 30 Minuten nördlich von der Innenstadt liegt, in einen blutigen Tatort verwandelt. Mit 60 bis 70 km/h erfasste der weiße Wagen Fußgänger, als er um die Mittagszeit von der Straße auf den Gehsteig fuhr und über rund 15 Straßenblocks hinweg immer wieder zwischen Straße und Gehweg wechselte.

Der Täter sei in Schlangenlinien gefahren, sagte Augenzeuge Amir Bahmeyeh dem „Toronto Star“.

Menschen flogen durch die Luft

Er habe beobachtet, wie das Auto fünf oder sechs Menschen erfasste. „Ich sah einen alten Mann durch die Luft fliegen.“ Die Menschen hätten um Hilfe geschrien und versucht, die Polizei in Richtung des Fahrers zu lotsen.

Michele Kelman, die in der Gegend bei einer IT-Firma arbeitet, wurde auf dem Rückweg vom Mittagessen fast von dem Auto erfasst. Sie und ihre Freundin hätten hinter sich Schreie gehört und durch die Luft wirbelnde Gegenstände gesehen, sagte sie der „Globe and Mail“. Der Wagen sei auf sie zugerast und habe dann ihre Freundin tödlich getroffen. „Überall waren Körper“, sagte Kelman.

Der Wagen kam schließlich mit völlig demolierter Motorhaube auf dem Gehweg zum Stehen, ehe die Polizei ihn umstellte. Dann schien der 25-Jährige selbst den Tod zu wollen: „Töte mich!“, rief er dem Polizisten zu, der seine Dienstwaffe auf ihn gerichtet hatte. „Nein, auf den Boden!“, rief der Beamte zurück. „Schieß mir in den Kopf!“, versuchte es der Fahrer noch einmal. Kein Schuss fiel, der Mann gab auf. Das Video von der Festnahme in Kanadas Metropole lässt vermuten, wie verwirrt der Fahrer nach seiner Attacke mit einem Lieferwagen gewesen sein mag.

Isolierter IT-Student

Zu Motiven des 25-Jährigen oder einem möglichen terroristischen Hintergrund machten die Behörden zunächst keine Angaben. Alles sehe nach einer vorsätzlichen Tat aus, ermittelt werde in alle Richtungen, sagte Saunders. Die Ermittler zeichneten am Dienstag ein Bild eines eher isoliert lebenden IT-Studenten: Er sei sozial unbeholfen, gut im Umgang mit Computer, hat keine ausgeprägten politischen Ansichten, hieß es. Die Sender NBC und CTV berichteten unter Berufung auf Strafverfolger und Sicherheitskreise, der Täter sei vermutlich geistig verwirrt.