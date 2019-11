Tötung von IS-Chef bringt Trump an der Heimatfront keine Entspannung

Kongress bestätigt Impeachment-Untersuchung — IS schwört Rache

Donald Trump zieht alle Register, um die Tötung des IS-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi durch ein US-Spezialkommando politisch auszuschlachten. Nächste Woche wird er „Conan“ im Weißen Haus empfangen.

Der Militärschäferhund war in einem Tunnel Baghdadi hinterhergehetzt und leicht verletzt worden, als der Gejagte seinen Bombengürtel zündete. Eine von Trump auf Twitter verbreitete Fotomontage zeigt den Präsidenten, wie er dem Hund die höchste US-Armeemedaille – die Medal of Honor – umhängt.

Das seit einer Woche intensivst betriebene Ausschlachten des Schlages gegen die IS-Spitze verschafft Trump allerdings keine Atempause an der Heimatfront. Denn die Demokraten ziehen die Schlinge um seinen Hals immer enger. Am Donnerstag hat das Repräsentantenhaus die laufende Untersuchung zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump formell abgesegnet.

Die entsprechende Resolution wurde mit 232 gegen 196 Stimmen verabschiedet. Trump ist erst der vierte Präsident der US-Geschichte, gegen den eine formelle Amtsenthebungsuntersuchung geführt wird. Es geht um Trumps Versuch, die Ukraine zu Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen früher für eine ukrainische Gasfirma tätigen Sohn zu drängen. Trump sieht sich als Opfer der „größte Hexenjagd der amerikanischen Geschichte“.

Neuer IS-Chef unbekannt

Der IS bestätigte unterdessen den Tod Baghdadis und seines Sprechers Abu Al-Hassan Al-Muhajir. Zudem schwor ein IS-Sprecher in einer an die USA gerichteten Videobotschaft Rache für den Tod des Anführers: „Vorsicht vor Vergeltung gegen ihre Nation und ihre Brüder von Ungläubigen und Abtrünnigen.“

Als Nachfolger Baghdadis wurde Abu Ibrahim Al-Qurashi benannt. Näher äußerte sich die Miliz nicht über ihn. Experten war der Name nicht bekannt.