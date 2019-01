Tötungsdelikte: Mehr Hilfe für junge Frauen

LINZ/WIEN — Immer mehr Mädchen und junge Frauen werden Opfer von Tötungsdelikten. Seit 2014 haben sie sich mehr als verdoppelt, berichtet der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) — 2018 haben laut Bundeskriminalamt 41 Frauen ihr Leben verloren. Anfang 2019 ereigneten sich innerhalb von 14 Tagen bereits drei Frauenmorde in Niederösterreich. Am Montag kam in Wien ebenfalls eine Frau bei einem Messerangiff ums Leben und in Attnang-Puchheim (siehe oben) wurde eine Kosovarin verletzt. „Jeder Mord an einer Frau ist einer zu viel, aber die vielen Morde an jungen Frauen machen uns große Sorgen“, so AÖF-Geschäftsführerin Maria Rösslhumer.

Gefahr bei Trennungen

Die Fälle von Steyr im Vorjahr und Wiener Neustadt — zwei 16-Jährige wurden getötet — zeigen, dass Mädchen mehr Hilfe in Beziehungen benötigen. Sie seien in ihren ersten Beziehungen mit schwierigen Situationen oft alleine, können gewalttätiges Verhalten des Freundes zu wenig einschätzen, wissen oft nicht, was ein normales Verhalten ist und können die Gefährlichkeit einer Trennung nicht einschätzen.

Frauenfeindliches Denkmuster

Gewalttätige Burschen haben ein patriarchales und frauenfeindliches Denkmuster. Sie manipulieren und neigen dazu, über Frauen zu bestimmen, sie zu erniedrigen und bloßzustellen. Sie beginnen die Freundin zu isolieren, zu kontrollieren, akzeptieren deren Wünsche und Bedürfnisse nicht und sind extrem eifersüchtig. Wenn es zu einer Trennung kommt, beginnen sie mit Drohungen und Sätzen wie „Ich bringe dich um oder ich bringe mich selber um, wenn du gehst“. „Das sind alarmierende Zeichen, die zu schwerer Gewalt führen können. Sie sind daher unbedingt ernst zu nehmen“, so Rösslhumer. Sie fordert u. a. Gewaltpräventionsangebote in Schulen und Jugendeinrichtungen und gewalttätiges Verhalten von jungen Männern ernst zu nehmen und sie mit Konsequenzen zu konfrontieren.