Toleranz ja, aber bitte nicht konkret!

Von Werner Rohrhofer

Was ist passendes Sommertheater? Am Abend nach einem 30-Grad-Tag? Operette? Boulevard? Schenkelklopfer-Komödie? Der Kulturhof in Perg gibt seine spezielle Antwort: Sommertheater ist Unterhaltung mit Tiefgang, genauer gesagt das Stück „Willkommen“ des Autoren-Duos Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Premiere und österreichische Erstaufführung war am Donnerstag vor ausverkauftem Haus.

Die Sache beginnt nett und harmlos: Abendessen in einer Wohngemeinschaft. Keine Studenten-WG sondern Lebensraum von drei Frauen und zwei Männern, nicht mehr ganz jung und auf dem Weg zum gepflegten Establishment. Das ändert sich, als Benny bekannt gibt, dass er für ein Jahr nach New York geht und sein Zimmer in der WG Flüchtlingen zur Verfügung stellen will.

Was jetzt folgt, ist ein entlarvendes Spiel der Charaktere. Man ist tolerant und hat nichts gegen Flüchtlinge und sonstige Fremde, so lange es nicht konkret wird. In der Privatsphäre hört sich die Toleranz gegenüber Ausländern auf, da „gilt die österreichische Rechtsordnung“, formuliert es Doro, die vorerst als Einzige dagegen ist, das Zimmer Flüchtlingen zu überlassen. Nach und nach werden Spannungen und frühere Kränkungen auch zwischen den WG-Mitgliedern deutlich, die Fassaden bröckeln.

Theoretische Toleranz & praktische Xenophobie

Eine neue Wendung gibt es, als Anna, die Jüngste in der WG, nicht nur ihre Schwangerschaft kundtut sondern auch den Vater des Kindes, einen Türken, anschleppt. Dieser ist — vielleicht im Stück etwas zu dick aufgetragen — unerwartet sympathisch, ja auf seine Art „integriert“, wenn er zum Beispiel dauernd von Ausländern als „Kanaken“ spricht. Soll also Anna mit ihm und dem Kind in das leere Zimmer von Benny einziehen?

Wie die Sache endet und was mit dem Zimmer geschieht, sei hier nicht verraten. Jedenfalls gelingt es Hübner und Nemitz — die beiden waren zur Premiere eigens aus Berlin nach Perg gekommen — über weite Strecken, die Diskrepanz zwischen theoretischer Toleranz und praktischer Alltags-Xenophobie zu vermitteln. Und das mit einer kräftigen Portion Humor, damit der Unterhaltungswert des Sommertheaters nicht zu kurz kommt. Die Schauspieltruppe mit Katharina Bigus, Nadine Breitfuß, Barbara Novotny, Thomas Bammer, Martin Dreiling und Markus Subramaniam trägt unter der Regie von Julia Ribbeck mit Spiellaune und Einfühlungsvermögen das Ihre zum Gelingen des Abends bei ebenso wie die Musik von Fabian Rucker. Das Publikum dankte es mit viel Applaus.

