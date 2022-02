Tolle Sänger in absurder Regie

Am Libretto von Giacomo Puccinis 1893 in Turin uraufgeführtem ersten bedeutenden Opernwerk, dem Drama lirico „Manon Lescaut“, haben nach der Vorlage von Abbé Prevost nicht weniger als sieben bemühte Persönlichkeiten mitgewirkt, die weder seinerzeit im Teatro Regio noch heute im Programmheft der Wiener Staatsoper vermerkt wurden.

Fest steht, dass die kitschgetränkte Handlung an vier Orten spielt. Anders in der Inszenierung von Robert Carsten, die 2005 unglückseligerweise die kompetente Werkgestaltung durch Otto Schenk ablöste. Bei Carsen spielen alle vier Akte als Einheitsbühnenbild in einem Modecenter eines Einkaufspalastes. Somit sind Interpreten und Publikum gefordert, alle Ungereimtheiten in Einklang zu bringen.

Alle von Carsen in einem mit einem Einkaufswagerl am vorderen Umschlag aufgemachten Programmheft ausgeführten Argumente zählen nicht, sobald man Absurdes wie die Einschiffung von Modepuppen in Le Havre oder gar den Tod Manons im Designerkleid im Modecenter miterlebt, wo Des Grieux bedauerlicherweise keinen Wasserhahn findet…

Grigorian kostet ihre Rolle in jeder Hinsicht aus

Das Wichtige freilich ist, wie wir bei der 39. Aufführung der Carsen-Inszenierung miterlebten, wie die Glanzrollen des Des Grieux und der Titelheldin besetzt sind. Die nach ihrer intensiven Zusammenarbeit mit dem oö. Maestro Franz Welser-Möst als Salzburger Salome und Chrysothemis als Strauss-Spezialistin apostrophierte und zu Weltruhm gelangte Asmik Grigorian ist heute international mit einem Riesenrepertoire in allen bedeutenden Opernhäusern unterwegs.

Zu den wichtigsten Rollen zählt Puccinis Manon, deren Facetten Grigorian stimmlich und darstellerisch auskostet. Sie ist das junge unschuldige Mädchen auf dem Wege ins Kloster, sie ist die zwanghaft verliebte Frau ebenso wie die rauschhaft ihr Leben als Modepuppe genießende Dame der Gesellschaft und vermag letztlich im Todeskampf Liebe und Verzweiflung glaubhaft zu machen.

An ihrer Seite steigert sich der New Yorker Tenor Brian Jagde zu fanatisch-liebevoller Hingabe dank stimmlicher Kraftentfaltung, der letztlich den Kampf ums Überleben in Hoffnungslosigkeit ausklingen lässt. Haus-Bariton Boris Pinkhasovich lässt als darstellerisch sehr eindimensionaler Bruder Lescaut keinen Wunsch offen. Die eigentliche Überraschung des Abends bietet der groß gewachsene, durchaus zur Titelheldin passende Artyom Wasnetsov, ein hoffnungsvolles Mitglied des Opernstudios der Staatsoper.

Als Staatsopern-Debütant lenkt der Italiener Francesco Ivan Ciampa den Abend musikalisch. Er ist ein braver Verwalter der Melodien Puccinis, jedoch nicht mehr. Das Orchester und der Chor der Staatsoper kennen ihren Puccini vielleicht ein wenig besser und haben zudem im Souffleurkasten einen Super-Profi als viel bedankten Partner und Animator: den Maestro Suggeritore Mario Pasquariello.

Im fast ausverkauften Haus gab es den üblichen Ärger über die Inszenierung, Jubel für die Sänger und zaghafte Buhs für den Dirigenten.