Tonnenschwerer Turm von Linzer Dom gestürzt

LINZ — Zu gefährlichen Szenen ist es Donnerstag im Linzer Stadtzentrum gekommen. Bei Reparaturabeiten am Mariendom stürzte ein tonnenschwerer Turm auf den Boden.

Ausgelöst wurde der Vorfall, als ein Arbeiter eine undichte Leitung bei einem Wasserspeier in 15 Metern Höhe reparieren wollte. Dabei stand er auf einer Kranhebebühne und touchierte mit dieser einen etwa 3,5 Meter hohen Turm oberhalb des Eingangsportals. Der rund 1,2 Tonnen schwere Turm wurde aus seiner Verankerung gerissen und kippte um. Er blieb jedoch an der Hebebühne hängen und drückte diese nach unten. Diese geriet dabei unter enorme Spannung und drohte den Arbeiter weg zu katapultieren. Dem Mann gelang es aber noch selber, die Berufsfeuerwehr zu alarmieren, die sofort anrückte und den gesamten Platz großräumig sperrte. Mittels Kran gelang es, die Hebebühen zu stabilisieren und den Arbeiter zu retten. Nur wenige Augenblicke später brach der Turm und zerschellte am Boden. Der Sachschaden ist enorm, verletzt wurde niemand.