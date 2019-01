Topfavoritin Shiffrin Halbzeitführende im Zagreb-Slalom

Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Zagreb überlegen in Führung. Die US-Topfavoritin startet mit satten 1,15 Sekunden Vorsprung auf die Olympia-Zweite Wendy Holdener aus der Schweiz in den zweiten Lauf (ab 16.00 Uhr/live ORF eins). Halbzeitdritte war die Slowakin Petra Vlhova (1,34). Katharina Liensberger (2,55) lag als beste Österreicherin auf Rang sieben.