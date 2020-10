TopTalent 2020 biegt auf die Zielgerade

Die Wahl zum TopTalent 2020 geht in die entscheidende Phase. Am Dienstag (6.10.) erscheint im VOLKSBLATT bereits der letzte Stimmzettel und dieser Tag ist gleichzeitig der Einsendeschluss. Es zählt natürlich der Poststempel.

Gesammelte Stimmkarten können aber natürlich auch persönlich am 7. Oktober noch in der Redaktion oder der Verlagsleitung (4010 Linz, Derfflingerstraße 14, Bauteil C) abgegeben werden. Danach ist dann das Zählkommando gefordert.

„Alle schon Sieger“

Auch das Online-Voting auf www.toptalent.at ist noch bis einschließlich 6.10. möglich. Der Sieger und damit der Nachfolger von Tennis-Ass Tobias Leitner wird am 15. Oktober in Linz und mittels LIVE-Streams verkündet.

Einer, der diese Wahl mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, ist Landeshauptmann Thomas Stelzer. Der Schirmherr hat längst 15 Stimmzettel — für jeden Teilnehmer einen — ausgefüllt, denn: „Alle Sportlerinnen und Sportler, die für diese Aktion nominiert worden sind, haben hervorragende Leistungen erbracht und sind schon Sieger“, betonte Stelzer.