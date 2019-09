„Ich habe mit einem Plastikschläger daheim in der Wohnung begonnen“, erinnerte sich Christoph Bleier lächelnd zurück. Mit vier bekam er dann das erste echte Eisen, aufgrund des Umfelds kein Wunder: „Wir sind ein echte Golferfamilie“, erzählte Bleier, der einige Jahre später („Mit neun oder zehn“) dann begann, auf Turnieren zu spielen.

Mit 15 erlebte er, wie er selbst sagt, einen großen Entwicklungsschub, dadurch gewann er immer mehr Freude an seinem Sport.

62er-Runde als Rekord

Der ihm aufgrund der Vielseitigkeit so gut gefällt. „Man braucht Technik und Gefühl, aber es gibt nie den gleichen Schlag und dazu kommen die wechselnden äußeren Umstände wie Wind, Wetter oder Nässe.“

Das Ziel hat der Linzer mittlerweile klar vor Augen: „Ich will einmal in den Profisport kommen“, betonte Bleier. Weil Erfahrung im Golf wichtig und deshalb der durchschnittliche Pro bei seinem Debüt rund 26 Jahre alt ist, hat er dafür noch ein wenig Zeit. Als Zwischenschritt hat Bleier den Gang auf ein US College im Jahr 2021 im Visier.

„Es haben mich schon einige kontaktiert“, so der BORG-Schüler, der als beste Runde eine 62er (auf einem Par-72-Kurs) bei den deutschen Jugendmeisterschaften zu Buche stehen hat und sein langes Spiel sowie die mentale Stärke als seine Vorzüge nennt. Warum er das Zeug zum TopTalent hat? „Weil ich sehr viel investiere und Profisportler werden will.“ Mitmachen und gewinnen Christoph wird auch auf Life Radio (2.9.2019 – 14.10 Uhr) vorgestellt.

