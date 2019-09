Spaß am Start, Vollgas auf Piste

Wenn das mal kein passender Name für einen erfolgreichen Skifahrer ist: Michael Schneeweiss eifert seinem großen Idol Marcel Hirscher nach. Neben dessen skifahrerischem Können imponiert Michael beim Salzburger vor allem „sein Ehrgeiz und wie konsequent er seine Ziele verfolgt“.

Ebendiesen Willen versucht auch der 14-jährige aus Litzlberg an den Tag zu legen. Mit zwei Jahren stand er erstmals auf den Skiern, mittlerweile nennt er über 200 Pokale sein Eigen.

Top in zwei Sportarten

Neben Alpin-Brettern kurvt der Athlet von der Union aqotec Weißenkirchen im Attergau auch gerne auf Firngleitern (65 cm Ski) talwärts. Im Schülerbereich kürte er sich in beiden Sportarten zum Meister im Slalom. „80 Prozent Alpin, 20 Prozent Firngleiten“, meinte Michael, der fünf Mal in der Woche trainiert und rund 30 Rennen im Jahr bestreitet, zur Aufteilung. Seine Lieblingsdisziplin ist übrigens der Slalom, „weil der am meisten Nervenkitzel ist“.

Das sei für Familie und Fans immer besonders aufreibend, schmunzelte der Schüler der Ski-HAK Schladming. Seine Nerven habe er immer im Griff: „Ich stehe mit Spaß am Start und lasse mich voll hinunter.“ Ganz Hirscher-like eben.

Bis er in dessen Schuhstapfen treten kann, wird es noch ein wenig dauern. In der Saison 2020/21 möchte sich Michael aber schon bei FIS-Rennen im Vorderfeld klassieren und anschließend den Sprung ins Weltcup-Team schaffen — vielleicht als TopTalent 2019? „Es ist toll, einmal bei der Wahl dabei zu sein und eine super Abwechslung zum Training“, hofft er auf viele Stimmen.

Mitmachen und gewinnen

