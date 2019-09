Alles dreht sich um fünf Ringe

Erstmals in der Geschichte ist Karate nächstes Jahr in Tokio bei den Olympischen Spielen vertreten. 2024 in Paris wurde die Sportart wieder aus dem Programm gestrichen, eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.

Dessen ungeachtet will sich Lejla Topalovic ihren großen Traum von den fünf Ringen unbedingt erfüllen. „Das ist mein langfristiges Ziel“, sagt die 18-Jährige, der nicht entgangen ist, dass Karate „durch Olympia einen ganz neuen Stellenwert hat. Bei internationalen Turnieren ist jetzt richtig viel los.“

Dass die Salzburgerin das hautnah miterleben darf, war nicht immer klar. In der Volksschule hatte sie statt des Turnunterrichts einige Karateeinheiten absolviert. „Das hat mir am Anfang gar nicht wirklich gefallen. Aber als es dann vorbei war, habe ich es doch vermisst“, erzählt Topalovic.

Mit acht Jahren schloss sie sich der Askö Karate Kara in Salzburg an, ehe sie zu Karate-do Wels wechselte, wo auch ihr großes Vorbild, Bettina Plank, aktiv ist. Seit drei Jahren wohnt die BORG-Schülerin im Internat. „Am Anfang war es ziemlich schwierig, es war alles neu. Aber ich hatte viel Unterstützung, habe mich schnell eingelebt.“ Auch die Eltern mussten sich erst darauf einstellen, das Töchterchen nicht mehr im Haus zu haben: „Es war schwer für sie, loszulassen, aber sie freuen sich mit mir.“

Zumal sich Erfolge rasch einstellten, etwa in Form von zwei Österreichischen Meistertiteln in der U21 und sogar dem Sieg im Kumite in der Allgemeinen Klasse bis 61 kg.

Mitmachen und gewinnen

Und was bei der Begründung, warum Lejla heuer TopTalent wird, nicht fehlen darf? Erraten, Olympia! „Ich will zeigen, dass es Karate verdient hat, zum ersten Mal bei Olympischen Spielen dabei zu sein.“

Lejla wird auch auf Life Radio (17.9.2019 – 14.10 Uhr) vorgestellt. Liebe Leserinnen und Leser! Stimmen Sie mit und gewinnen Sie wertvolle Preise der VKB-Bank im Wert von 1100 Euro. Stimmzettel erhalten Sie täglich im VOLKSBLATT und in den beiden Skinfit-Filialen in Linz und Pinsdorf. Voten können Sie ferner im Internet auf unserer Website unter www.toptalent.at.