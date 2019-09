Es war Liebe auf den ersten Blick

Wie gut, dass Anja Trummer so hartnäckig sein kann. Sonst würde sie vielleicht heute noch nach ihrer wahren Bestimmung im Sportler-Dasein trachten. Als kleines Mädchen hatte die Wienerin im Schwimm-Verein neben der Halle einen Eislaufplatz entdeckt und dort ein Eishockeytraining zu Gesicht bekommen.

„Danach hat es ein Jahr Überredungskunst bei meinen Eltern gebraucht, um es auch probieren zu dürfen. Ich bin ihnen auf die Nerven gegangen“, grinst Anja. Schließlich willigten sie ein, Trummer versuchte ihr Glück auf dem Eis des EHV Sabres Wien. „Ich habe mich sofort in die Sportart verliebt.“

Was der heute 18-Jährigen so besonders gut daran gefällt, auf der Eisfläche dem Puck hinterherzujagen? „Es ist so eine wahnsinnig schnelle Sportart, es braucht Überblick und Schnelligkeit.“ Schon 2015 debütierte sie für das U18-Nationalteam der Damen, 2017 durfte sich die ehrgeizige Sportlerin bereits im A-Team beweisen. Und gehörte 2018 zum Kader für die 1A-WM (zweithöchste Division) in Frankreich sowie ein Jahr später in Budapest.

2018 folgte außerdem der Wechsel zu den Black Wings. „Wir trainieren sieben Mal pro Woche, gemeinsam mit den Burschen. Wir sind nur drei Mädels in der U18“, schilderte sie.

Doch die Reise soll noch viel weitergehen: Großes Ziel ist ein Platz im College Hockey in den USA, um später den Traum vom Eishockeyprofi Realität werden zu lassen. Und warum wird Anja heuer TopTalent? „Weil es Zeit wird, dass es mal eine Eishockey-Spielerin wird. Ich möchte mehr Mädels zum Eishockey bringen. Ich bin eine kräftige Athletin mit Talent und Energie.“

