„Jede Sekunde ist entscheidend“

Der Judo-Sport liegt bei Rosalie Wöss nicht in der Familie, sie kam durch eine Schulkollegin dazu: „2011 habe ich ein Schnuppertraining gemacht und bin dabeigeblieben“, erzählte die 17-Jährige.

Am Judo fasziniert sie die Vielseitigkeit: „Es braucht Kraft, Taktik, Hirn und Kondition“, schilderte die Athletin von Askö Reichraming. Zudem ist höchste Konzentration gefragt: „Jede Sekunde auf der Matte ist entscheidend, man darf sich keinen Fehler erlauben. Eine falsche Reaktion kann eine Wertung für den Gegner sein“, erklärte Wöss.

Ihr Trainingsfleiß macht sich längst bezahlt, mittlerweile stehen vier Österreichische Meistertitel in den Klassen U18 und U23 zu Buche, dazu kommt ein fünfter EM-Platz sowie vor kurzem Rang neun beim European Youth Olympic Festival. Dabei soll es nicht bleiben, ihr Traum ist ein Start bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Dass Judo-Evergreen Sabrina Filzmoser eine Trainingspartnerin ist, kann da sicher hilfreich sein. „Sie ist ein Mentor von mir, unterstützt mich sehr und gibt mir viele Tipps“, verriet die BORG-Schülerin.

An Filzmoser bewundert sie unter anderem ihre Mentalität: „Sie ist ein unglaubliches ‘Viech’, gibt nie auf und immer ihr Bestes“, so Wöss, die in Kämpfe immer mit einem Glücksbringer geht: „Ein spezielles Finger-Tape, das hat sich nach einer Verletzung ergeben“, lachte Wöss.

Und warum sie zum TopTalent gewählt werden sollte? „Weil ich den Leuten Judo näherbringen will. Der Sport ist total lässig, aber leider nicht so präsent.“

Mitmachen und gewinnen

Rosalie wird auch auf Life Radio (20.9.2019 – 14.10 Uhr) vorgestellt. Liebe Leserinnen und Leser! Stimmen Sie mit und gewinnen Sie wertvolle Preise der VKB-Bank im Wert von 1100 Euro. Stimmzettel erhalten Sie täglich im VOLKSBLATT und in den beiden Skinfit-Filialen in Linz und Pinsdorf. Voten können Sie ferner im Internet auf unserer Homepage unter www.toptalent.at.