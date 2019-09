Künstlerin mit Bewegungsdrang

Sie braucht die Bewegung wie andere die Luft zum Atmen: Schon in jüngsten Jahren zeichnete sich ab, dass Lorena Böhmbergers Bestimmung im Sport liegen wird. Wenn- gleich es zunächst einer Suche bedurfte, um die passende Sportart zu eruieren.

„Ich war schon in der Krabbelstube hyperaktiv. Wir sind dann zum Beispiel Langlaufen gegangen, aber das war mir alles zu fad“, grinst Böhmberger.

Ihre Vorliebe für Purzelbäume und Spagate führten sie schließlich zum Kunstturnen. Mit dreieinhalb Jahren begann die Leondingerin, vereinsmäßig zu trainieren. „Ich war die Erste mit so jungen Jahren“, erinnert sich die heutige BORG-Schülerin. Eine vielversprechende Karriere nahm ihren Lauf, die Erfolge stellten sich bald ein und so darf sich die 16-Jährige heute unter anderem mehrfache Österreichische Meisterin nennen.

Der Plafond ist damit freilich nicht erreicht. 29 Stunden Training an sechs Tagen in der Woche sollen sich schließlich noch mehr bezahlt machen. Nächstes Ziel ist die Weltmeisterschaft Anfang Oktober in Stuttgart, Olympia ist freilich ein „Riesenziel“ für die ehrgeizige Turnerin, die bei Wett- kämpfen neben ihren Fähigkeiten gerne auch auf ihren „Glücksanzug“ vertraut.

Aber nicht nur die eigene Karriere liegt Böhmberger am Herzen: „Ich will schaffen, dass Turnen größer wird, weil es so etwas Schönes ist.“ Deshalb möchte sie heuer auch unbedingt das TopTalent werden: „Kunstturnen ist ein Sport, den kleine Kinder und alle Menschen machen können. Es wäre eine Stärkung für die Sportart, wenn ich heuer Top- Talent werde.“

Mitmachen und gewinnen

Lorena wird auch auf Life Radio (3.9.2019 – 14.10 Uhr) vorgestellt.

Liebe Leserinnen und Leser! Stimmen Sie mit und gewinnen Sie wertvolle Preise der VKB-Bank im Wert von 1100 Euro. Stimmzettel erhalten Sie täglich im VOLKSBLATT und in den beiden Skinfit-Filialen in Linz und Pinsdorf. Voten können Sie ferner im Internet auf unserer Homepage unter www.toptalent.at.