WM machte „Gusto auf mehr“

„Ich bin praktisch auf der Schanze aufgewachsen“, lacht Vanessa Moharitsch. „Sie hat am Aufsprunghügel das Skifahren gelernt“, ergänzt ihr Vater.

Bereits mit vier Jahren machte Vanessa die Skisprung-Anlage in Höhnhart unsicher, zwölf Jahre später hat sie schon ihr Weltcup-Debüt hinter sich. Als 41. der Qualifikation verpasste Vanessa im Februar nur ganz knapp den zweiten Bewerb in Hinzenbach.

Bereit für Höheres

Bei der WM in Seefeld durfte die Stams-Schülerin als Vorspringerin ran. „Das macht Gusto auf mehr“, hat die Mattighofenerin, deren Vorbild Stefan Kraft ist, Lunte gerochen. Für die kommende Saison nimmt sie sich die ersten Weltcuppunkte vor, dazu möchte sie im Continentalcup erstmals aufs Podest springen.

Gemäß ihrem Motto „YOLO — You only live once“ (Man lebt nur einmal) ordnet die mehrfache Schülermeisterin alles dem Ziel, Profisportlerin zu werden, unter. Fünf Mal in der Woche wird trainiert, mehr als 20 Bewerbe pro Saison absolviert.

Auch mental sieht sie sich bereit für höhere Aufgaben. „Ich bin vor dem Wettkampf nicht nervös, werde ganz ruhig“, erzählte sie, Popmusik im Kopfhörer trägt das Seine dazu bei. Im Training geht allerdings die Motivation relativ schnell verloren, wenn etwas nicht nach Wunsch läuft. „Normalerweise kann ich aber Vorgaben relativ schnell umsetzen.“

Beim TopTalent sei sie die erste Wahl, „weil ich denke, dass ich eine zukünftige Profisportlerin bin.“

Mitmachen und gewinnen

Vanessa wird heute auch auf Life Radio (9.9.2019 – 14.10 Uhr) vorgestellt. Liebe Leserinnen und Leser! Stimmen Sie mit und gewinnen Sie wertvolle Preise der VKB-Bank im Wert von 1100 Euro. Stimmzettel erhalten Sie täglich im VOLKSBLATT und in den beiden Skinfit-Filialen in Linz und Pinsdorf. Voten können Sie ferner im Internet auf unserer Homepage unter www.toptalent.at.