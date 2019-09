„Ohne Fleiß, kein Preis“, lautet das Motto von Kai Nie- derhuber. Blickt man auf die Erfolge des Badminton-Spielers, dürfte er sehr fleißig sein, denn der 16-Jährige darf sich bereits Bundesliga-Mannschaftsmeister nennen.

„Ein sehr schönes Erlebnis“, so Niederhuber zum heurigen Titelgewinn mit Askö Traun, dem er als Leihspieler angehört. Eigentlich spielt er nämlich für die Union Neuhofen. Für die hat er unter anderem den Österreichischen Mixed-Meistertitel in der U17 sowie Podestplätze bei internationalen Turnieren erobert. Das soll für den Rechtshänder aber natürlich nicht das Ende der Fahnenstange darstellen.

Ein Angriffsspieler

„Ich will einmal bei EM, WM und Olympia antreten“, betonte Niederhuber, dem an seinem Sport die Vielseitigkeit gefällt. „Es braucht Kraft, Athletik, Technik und Taktik.“ Er sieht sich selbst als „Angriffsspieler“ und hat seine Vorbilder fast täglich vor Augen, sind doch Peter Zauner („Er ist nicht groß, aber unglaublich flink und verspielt“) und Jürgen Koch („Der beste Österreicher ever mit der besten Rückhand Österreichs“) die Trainer.

Zum Sport ist er aber über den Papa gekommen. Der hat zunächst Tennismeisterschaft gespielt, ist wegen Schulterproblemen aber zum Badminton gewechselt. „Da hat er mich mitgenommen und mir hat es gleich getaugt.“

Und warum sollen die VOLKSBLATT-Leser für ihn als TopTalent stimmen? „Weil ich ein Kämpfer bin und in jedem Training alles reinhau“, meinte Niederhuber. Womit wir wieder beim Fleiß wären.

