Die Toronto Raptors haben in der Nacht auf Samstag in den Play-offs der National Basketball Association (NBA) das Spiel 3 der Erstrundenserie (best of seven) gegen die Washington Wizards verloren und liegen damit nur mehr 2:1 voran. Bei der 122:103-Auswärtsniederlage der Kanadier kam der Wiener Jakob Pöltl in knapp zehn Minuten auf fünf Punkte und vier Rebounds.