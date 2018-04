Ein Mann hat am Freitagnachmittag eine Leiche im Neusiedler See bei Rust (Bezirk Eisenstadt Umgebung) entdeckt. Es handle sich dabei um einen menschlichen Torso ohne Kopf, der sich am Grund des Sees befunden habe, bestätigte Polizeisprecher Helmut Greiner einen Bericht des ORF Burgenland. Die Fundstelle liege zwischen dem Schilfgürtel und den Seehütten der Bucht. Näheres war vorerst nicht bekannt.